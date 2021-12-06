كردستان تبين اسباب انقطاع الكهرباء لـ16 ساعة يوميا

2021/12/06 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان أوميد أحمد، اليوم الاثنين، عن أسباب زيادة ساعات نقطاع التيار الكهربائي في الإقليم خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطلب ارتفع إلى 6000 ميغا واط "، لافتا الى ان "برودة الطقس ادت إلى زيادة الطلب".

وأضاف أن " وزارة الكهرباء في الاقليم تعمل خلال الأيام المقبلة على إعادة تأهيل محطتين حرارتين في مدينة أربيل لزيادة إنتاج الطاقة".

وزادت ساعات قطع التيار الكهربائي في الإقليم لتصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميا.

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