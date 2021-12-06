بغداد ولندن تبحثان إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق - عاجل

2021/12/06 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الإثنين، انهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس"، لافتا إلى ان "الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".

وناقش الطرفان، "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

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