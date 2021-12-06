2021/12/06 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من القبض على 5 متهمين في ناحية نهر سعد بمحافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة نهر سعد التابع لقسم شرطة قضاء علي الغربي وبإمرة ضابط المركز العميد حميد جاسم بشيت، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "تم اعتقال المتهمين لارتكابهم جريمة الدگة العشائرية، بالإضافة إلى اثنين بجريمة القتل العمد"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).