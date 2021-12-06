شمخاني يستقبل طحنون بن زايد في طهران في زيارة نادرة لمسؤول اماراتي بهذا المستوى

2021/12/06 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ، اليوم الاثنين، مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد في طهران.وذكرت وسائل اعلام إيرانية ، ان “الزيارة النادرة لمسؤول اماراتي بهذا المستوى تاتي في الوقت الذي صرح فيه وزير … Readmore

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