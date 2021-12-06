حضور دولي بمهرجان ميسان الأول للتسوّق

2021/12/06 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع –شذى السودانيافتتح محافظ ميسان علي دوّاي، اليوم الاثنين، معرض ومهرجان (ميسان الدولي الأول) للتسوق في قاعة مبنى الأسواق المركزية في مركز المحافظة، والذي تشارك فيه شركات عالمية ومحلية بالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.وقال دواي في كلمة له خلال افتتاح المعرض بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعرض شاركت فيه شركات عالمية من مصر والإمارات واليمن والهند بالإضافة إلى شركات وزارتي الصناعة والتجارة وشركات القطاع الخاص العراقي".وأضاف، أن "المحافظة تؤكد دعمها المتواصل لتطوير النشاط التجاري من خلال هذه الفعاليات وكذلك دعم المنتج المحلي العراقي من خلال مشاركة الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص".وتابع دوّاي، أن "المحافظة خصصت أرضاً بمساحة (25,000) م2 لإنشاء معرض دولي متكامل والذي سيكون محطة اقتصادية مهمة لخدمة المحافظة وابنائها ويدعم الشركات والمصانع العراقية لعرض منتجاتها ، ما يوفر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وعقد شراكات تجارية بين الشركات والتجار العراقيين ونظرائهم في دول العالم".

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