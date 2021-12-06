الطائر الأخضر يجري أكثر من 40 رحلة داخلية وخارجية يوم غد الثلاثاء

2021/12/06 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الإثنين، عدد الرحلات الجوية التي سيجريها الطائر الأخضر يوم غد الثلاثاء.

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وبحسب الخطوط الجوية، فإن أكثر من 40 رحلة جوية داخلية وخارجية ستجرى على متن الخطوط الجوية العراقية يوم غد الثلاثاء.

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