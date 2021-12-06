إحباط 5 محاولات إبتزاز الكتروني وإعادة أموال لضحاياها

2021/12/06 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية 5 محاولات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات, واعادة أموال لضحيتين.وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من 5 فتيات، 3 منهن من محافظة الأنبار، وواحدة من كربلاء ومثلها من كركوك، طالبن المجتمعية بالتدخل …

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