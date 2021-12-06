الكاظمي يتلقّى اتصالاً من وزيرة الخارجية البريطانية

2021/12/06 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في …

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