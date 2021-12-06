تمائم صغيرة ولسان من ذهب.. الكشف عن مقبرتين من العصر الصاوي بمصر

2021/12/06 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت البعثة الأثرية الإسبانية في منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا بمصر عن مقبرتين متجاورتين تعودان إلى العصر الصاوي.

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