2021/12/06 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام تنفي قيام “داعش” بحرق عدد من المنازل في احدى قرى كركوك المركز الخبري الوطني.

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