ظل آخر للمدينة44 - محمود شقير

2021/12/06 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_شقير في زمان الهزيمة، أكثرت أنا والأصدقاء، من الجلوس في المقاهي، وفي محلات المرطبات، وذلك لطرد السأم، وللاستمرار في تقليد درج عليه أبناء الطبقة الوسطى منذ سنوات.



وكنا ننطلق بين الحين والآخر نحو الجزء الغربي من المدينة، نسير في شارع يافا، أو نذهب إلى حي الطالبية، أو حي القطمون، حيث سكن الموسرون من الفلسطينيين قبل نكبة 1948، ثم اضطروا إلى مغادرة بيوتهم تحت وطأة القصف، ليسكنها من بعدهم يهود قادمون من مخ ......





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