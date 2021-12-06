القبر الذهبي - سعود سالم

2021/12/06 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;-تتبعثر السحب◻-;- في كف الرماد ◻-;- تتلون الرياح برائحة الرصاص ◻-;- يتشقق سطح البحر ◻-;- يبتلع الأمواج ◻-;- وتطير الأسماك العارية نحو قاع السماء ◻-;- يتساقط الثلج أشرعة ممزقة ◻-;- تصرخ بلغة العاصفة ◻-;- تسافر مع الإعصار◻-;- مناديلا في عيون العبيد ◻-;- تبحر في حقائب الدموع ◻-;- نحو شفق الإنعتاق ◻-;- أكفانا ◼-;- أكفانا ◼-;- أكفانا ◼-;- أكفانا ......





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