2021/12/06 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حدد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مواصفات اللاعب المصري الذي بإمكانه تحقيق نجاحات أكثر مما حققها هو خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية الممتدة حتى وقتنا الحالي.

وأكد صلاح في مقابلة أجراها مع قناة «إم بي سي مصر» أن هناك العديد من اللاعبين المصريين الذين يصلحون للعب في إنجلترا، قائلًا:” بنسبة 100% هناك لاعبين مصريين يصلحون للعب في الدوري الإنجليزي، ولكن المشكلة كلها تكمن في تغيير العقلية «المينتالتي»، هناك من غضب من كلامي هذا، اللاعب لابد من أن يغير عقليته كي يستطيع التأقلم في الاحتراف الخارجي”.

وأضاف:” اللاعب الوحيد الذي سيأتي من مصر أو من الوطني العربي ويستطيع تحقيق أفضل مما حققته، هو اللاعب الوحيد الذي يريد أكثر مما أردته أنا ولديه طموح أكبر”.

وأوضح:” الموهبة وحدها لا تكفي ولن تفيده بأي شئ، لا بد أن تكون رغبته أكثر منك، لأنه سيتدرب أكثر منك ويقضي وقتًا في صالة الألعاب الرياضية «الجيم» أكثر منك، ويحاول التأقلم مع المجتمع أكثر منك، غير كده سيكون بيضيع وقته”.

وأتم:” كنت أحب طاهر محمد طاهر، لكنه ذهب للأهلي، رمضان صبحي خاض التجربة لكنه عاد مجددًا لمصر، وأشعر أن تريزيجيه لو بدأ رحلته الإحترافية مبكرًا وكان محظوظًا بعض الشئ، كان من الممكن أن يحقق أشياء رائعة، إنه من أقرب اللاعبين لقلبي، مازال في أستون فيلا، لكنه لو محظوظ شوية كان حقق نجاحات رائعة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يحدد الخلطة السرية لتمكن الموهوبين العرب للاحتراف باوروبا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يحدد الخلطة السرية لتمكن الموهوبين العرب للاحتراف باوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).