الكاظمي يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

2021/12/06 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أن “الكاظمي تلقّى، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس”، مبيناً أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية […]

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