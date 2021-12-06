الخطوط الجوية تستثتي المسافرين لأداء العمرة من شرط بطاقة التلقيح “الدولية”

2021/12/06 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، إستثناء المسافرين لأداء مناسك العمرة من شرط إبراز بطاقة التلقيح “الدولية”.

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