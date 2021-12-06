2021/12/06 | 13:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف عزم والمرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية مشعان الجبوري، ان تحالف عزم اتفق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على عدم مناصرة اي فريق شيعي ضد الآخر بانتظار الإعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر، مشيراً الى ان خيار تشكيل معارضة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: تحالف عزم والديمقراطي الكردستاني اتفقا على عدم مساندة اي طرف شيعي ضد الآخر) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: تحالف عزم والديمقراطي الكردستاني اتفقا على عدم مساندة اي طرف شيعي ضد الآخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).