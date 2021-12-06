القوات المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان شمال كركوك

2021/12/06 | 13:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان، شمال محافظة كركوك، فيما نفت حرق منازل فيها من قبل مسلحي داعش.وذكرت الخلية، في بيان، أن “القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة الى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت الى تهديد من قبل عناصر داعش”.وأشارت إلى “تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشر – جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس – بيشمركة”.ونفت “ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية”.[…]

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