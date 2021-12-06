بالوثيقة.. تخصيص أكثر من 4 مليارات لإنهاء الزخم المروري بأهم تقاطعات ديالى

2021/12/06 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإثنين، على وثيقة تظهر موافقة صندوق الإعمار على تخصيص أكثر من 4 مليارات دينار لتمويل مشروع بناء مجسر تقاطع القدس (10 كم شمال غرب بعقوبة).

ويأتي هذا التخصيص لإنهاء الزخم المروري في اهم تقاطعات المحافظة كونه يشكل نافذة ديالى صوب العاصمة بغداد ومدن اخرى.

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