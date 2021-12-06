الإعلام الأمني تنفي قيام عناصر إرهابية بحرق منازل المواطنين بقرية لهيبان

2021/12/06 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

نفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، قيام عناصر إرهابية بحرق منازل المواطنين بقرية لهيبان.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة الى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت الى تهديد من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف انه "تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشر -جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس – بيشمركة"،

وتابعت الخلية في بيانها انها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية".

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