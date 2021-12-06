نجم منتخبنا الوطني يغيب عن مواجهة قطر - عاجل

2021/12/06 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت مصادر اعلامية مقربة من بعثة المنتخب العراقي في الدوحة، اليوم الاثنين، ان كابتن منتخبنا الوطني امجد عطوان سيغيب عن مواجهة المنتخب القطري اليوم ضمن بطولة كأس العرب,

وقالت المصادر لـ( بغداد اليوم )، ان "عطوان سيغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس العرب"، لافتا الى ان "عطوان تعرض للاصابة بآخر دقائق من مباراة البحرين السابقة".

واضافت ان "الاصابة هي تمزق عضلي متوسط الشدة سيحتاج الى راحة لعشرة ايام كمدة أدنى".

فيما تشهد مباراة اليوم عودة ياسر قاسم بهد انتهاء عقوبة الايقاف بسبب الكارت الاحمر الذي تحصل عليه بمباراة عمان الافتتاحية و هو اليوم جاهز و ضمن التشكيل الأساسي بمباراة قطر الحاسمة.

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