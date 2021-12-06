2021/12/06 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت وزارة الدفاع، المتقدمين للدورة (112) الذين سبق وان قدموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للفترة من 25 /11 /2021 ولغاية 29 /11 /2021، مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية وحسب جدول المواعيد أدناه.وأوضحت وزارة الدفاع، ان المراجعة للفترة من 7 كانون الأول ولغاية 29 كانون الأول 2021، مستصحبين معهم …

ظهرت المقالة الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدورة 112 وتحدد جدول المقابلات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدورة 112 وتحدد جدول المقابلات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدورة 112 وتحدد جدول المقابلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).