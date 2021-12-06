2021/12/06 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من القبض على 5 متهمين في ناحية نهر سعد بمحافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مركز شرطة نهر سعد التابع لقسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان المركز الخبري الوطني.

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