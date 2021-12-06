2021/12/06 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من القبض على 5 متهمين في ناحية نهر سعد بمحافظة ميسان.
وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مركز شرطة نهر سعد التابع لقسم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مركز شرطة نهر سعد التابع لقسم […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين في ناحية نهر سعد بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).