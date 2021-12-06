2021/12/06 | 13:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تدعو المتقدمين للدورة 112 لمراجعة الكلية العسكرية الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو المتقدمين للدورة 112 لمراجعة الكلية العسكرية الأولى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو المتقدمين للدورة 112 لمراجعة الكلية العسكرية الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).