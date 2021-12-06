تعرف على فوائد العنب الصحية

2021/12/06 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعمه الحلو وكمية السوائل الكبيرة فيه

تجعله الفاكهة المحببة عند البعض في فصل

الصيف، ولكن الكثير من الناس يجهلون

الفوائد العظيمة للعنب وخصوصا تلك

الخاصة بالكبد.

رغم أهمية العنب لجميع الأعضاء

الحيوية، و

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