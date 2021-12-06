أوميكرون ومأزقنا الأخلاقي

2021/12/06 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ليث مزاحم خضير

لم يكد المُجتمع الدولي يتنفس الصُعداء

جُزئيّاً بعد أن أُرهِقت أنظمته

الصحيّة تحت ضواغط الوباء العالمي

الأوّل في العصر الرقمي، حتّى أُسقِط في

يده الأسوأ: ثمّة المزيد من هذا الرعُب

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