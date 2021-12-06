90 دقيقة شغف وحذر !

2021/12/06 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

إما الفوز أو الفوز..



خيار لا بديل عنه،

لابد أن يكون راسخاً في أذهان الكادر

التدريبي واللاعبين عندما يواجه

منتخبنا الوطني نظيره القطري اليوم

الإثنين السادس من كانون الأول 2021 في

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