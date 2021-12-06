وزارة الدفاع تدعو المتقدمين للدورة (112) الى مراجعة الكلية العسكرية الاولى في الرستمية

2021/12/06 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت وزارة الدفاع المتقدمين للدورة (112) الى مراجعة الكلية العسكرية الاولى في الرستمية حسب الجدول المعلن ، ووفق الشروط المعلنة في موقع الوزارة ./انتهى9

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