2021/12/06 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني السيطرة على قرية لهيبان ، بين كركوك واربيل ، واعادة سكانها .وذكرت الخلية في بيان :" ان القوات الامنية المشتركة تعمل على اعادة سكان القرية التابعة الى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك ، التي تعرضت الى تهديد من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية، حيث تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشرة بالجيش ، وقوة من المحور الخامس في البيشمركة"./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن السيطرة على قرية لهيبان واعادة سكانها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن السيطرة على قرية لهيبان واعادة سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).