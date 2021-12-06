الدفاع المدني تحدّد أسباب تكرار الحرائق في منطقة الشورجة وسط بغداد

2021/12/06 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ ورد عبد الأمير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، توصيات لتجنب تكرار الحرائق، فيما أشارت الى احتواء الحوادث بمنطقة الشورجة وسط بغداد.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية أصدرت توصيات عِدَّة، ازاء الحرائق المتكررة في الأحياء القديمة من العاصمة، لاسيما في منطقة باب الشرقي".

وأوضح، أن "المديرية عملت على مدار السنوات الماضية مع الدوائر الخدمية في أمانة بغداد ودوائر الكهرباء ووزارتها والبلدية والماء من أجل السيطرة على مشكلة تكرار الحرائق".

وعزا عبد الرحمن، "أسباب تكرار حوادث الحرائق الى قِدَمِ المباني في الأحياء وتحويلها تدريجياً الى منطقة تجارية، فضلاً عن تحويل المباني السكنية الى مخازن"، مبيناً، أنه "خلال الأعوام السابقة ارتفعت حصيلة الحوادث نتيجة تخزين المواد الممنوعة والمكدَّسة بشكل عشوائي، ووجود المخازن في الأبنية القديمة المتهالكة".

وتابع، أنه "من بين التوصيات المقرة من المديرية، ان تكون المخازن خارج المدن ولها أماكن خاصة، بالاضافة الى توفير متطلبات الوقاية حساسات الحرائق ومطافئ"، مؤكداً "احتواء الحرائق في منطقة الشورجة والعمل على تقليلها وهنالك حالات فردية تحدث بين الحين والآخر وتتم السيطرة عليها".

وأضاف، "لابد من وجود رخصة لإنشاء الأكشاك والمخازن، الى جانب مراقبة المباني بشكل جيد وتشكيل فرق مختصة بالكهرباء، الى جانب توفير الكهرباء بشكل مستمر خاصة في أوقات الذروة من الصباح لغاية الساعة 3 مساءً لتجنب تشغيل المولدات وحدوث الحرائق".

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