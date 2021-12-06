استثمار ذي قار تشكو البيئة: تُماطل بالموافقة على مشروع ’منتجع الجبايش’

2021/12/06 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار حميد الحصونة، الإثنين، إن وزارة الصحة والبيئة "تماطل" بمنح الموافقات لإنشاء منتجع الجبايش السياحي بكلفة تجاوزت 40 مليار دينار، لأسباب "غير منطقية"، رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

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وأوضح الحصونة في تصريح لـ"ناس"، (6 كانون الأول 2021)، أن "مشروع منتجع الجبايش من المشاريع المهمة والضرورية تجاوزت كلفته 40 مليار دينار ومن المشاريع التي توازي المواقع الاثرية، ويعتبر تكميلياً لمشاريع السياحة بسبب حركة الوافدين السياح والحجاج المسيح من الدول الأوروبية"، مشيراً إلى أن "البيئة تماطل بمنح الموافقات بحجة أن مكان المشروع محمية طبيعية للطيور المهاجرة ويتسبب بتغيير مسارها، مع العلم أن المشروع يقع على أرض يابسة".

وأضاف الحصونة، أن "هيئة الاستثمار جهزت كل متطلبات المشروع، والمعطِّل الحقيقي هو وزارة الصحة والبيئة بسبب اعتراضها أكثر من مرة اعتراضًا غير منطقي وغير قانوني على انشاء المشروع، وعلى ضوء اعتراضها فإن الأهوار لن تحظى بأي مشروع مستقبلاً".

وتابع الحصونة، "تواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء وبدوره شكَّل لجنة برئاسة مستشاره لشؤون الإعمار والاستثمار صباح عبد اللطيف مشتت، وعضوية رئيسة هيأة الاستثمار الوطنية سهى النجار، وزاروا المنطقة ورفعوا تقريرهم لرئيس الوزراء، لكن وزارة الصحة والبيئة ما تزال السبب الرئيسي بتعطيل منح رخصة الاستثمار".

وأوضح، بأن "موضوع الطيور المهاجرة وهجرة الأسماك هي ادعاءات غير منطقية وغير مبررة تتذرَّع بها البيئة، وأن المستثمر جهز المشروع في أرض يابسة خارج الأهوار، وما يتعلق بالنشاط السياحي فهي داخل الاهوار من الزوارق والمطاعم العائمة وغيرها"، لافتاً إلى أن "البيروقراطية ستقتل كل فرص الاستثمار وهي أما جهلاً بالقانون أو فساداً يقلل من قيمة الاستثمارات ويعطلها".

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