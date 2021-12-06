2021/12/06 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفدا سوريا برئاسة وزير الخارجية، فيصل المقداد، ونائبه، بشار الجعفري.وفي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السوري، قال عبد اللهيان: “لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد اللهيان مع المقداد: إيران ترحب بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان مع المقداد: إيران ترحب بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان مع المقداد: إيران ترحب بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).