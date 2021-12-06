ماذا قال الرئيس الإيراني لمستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران؟

2021/12/06 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، في طهران، وفداً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي.

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