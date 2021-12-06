قوة من البيشمركة تدخل قرية اللهيبان التي تعرضت منازلها للحرق بعد إخلائها

2021/12/06 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت قوة من البيشمركة الى قرية اللهيبان في محافظة كركوك والتي كانت قد تعرضت قبل يومين الى هجوم من تنظيم داعش.

وقالت مصادر محلية ان سكان القرية عادوا اليها صباح اليوم الاثنين بحماية قوة من البيشمركة بعد ان كانت قد اخليت من سكانها على مراحل بسبب المخاوف من تجدد هجمات داعش وعدم توفر الحماية الكافية لأرواحهم وممتلكاتهم.

وكانت قرية اللهيبان التي تضم نحو خمسة وستين منزلا قد تعرضت للحرق من قبل جهة غير معروفة بعد اخلائها يوم أمس.

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