رئيس ايران: العجز الكبير في الموازنة سيضعنا أمام مشكلات خطيرة

2021/12/06 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بأن بلاده تعاني عجزا خطيرا في موازنتها, وقال رئيسي ان ايران تمكنت من السيطرة على التضخم وان إمدادات وتوريد السلع الأساسية جيد جدا لكن عدم معالجة العجز في الموازنة سيضع البلاد في مواجهة مشكلات خطيرة.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير صدر قبل اسبوعين ان معدل التضخم لمعظم المواد الغذائية بلغ في تشرين الثاني الماضي أكثر من اثنين وسبعين لكن التقرير لم يوضح ان كان أساس احتساب معدل التضخم على وفق السعر المعتمد للسلع أو السعر الحقيقي لها وهو أعلى بكثير من الأسعار الحكومية المعتمدة.

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