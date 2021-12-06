كوجر: حكومة الكاظمي تسلمت خزينة شبه فارغة

2021/12/06 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر بالمعالجات الاقتصادية والمالية للحكومة الحالية.

وقال كوجر ان حكومة مصطفى الكاظمي تمكنت من تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة عشرة مليارات دولار خلال أقل من سنة على الرغم من انها تسلمت خزينة كانت شبه فارغة من الحكومة التي سبقتها مبينا ان حكومة الكاظمي عانت أزمة مالية ولكن الوضع شهد انفراجة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.وأضاف كوجر ان العراق سيكون في العام الفين واثنين وعشرين قد تخطى العجز الحاد لكن ذلك لا يعني انه في حالة انتعاش اقتصادي.

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