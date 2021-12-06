2021/12/06 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9sqZ-Ue-Y_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة البصرة تقيم مهرجاناً خيرياً لدعم الأيتام والعوائل المتعففة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة البصرة تقيم مهرجاناً خيرياً لدعم الأيتام والعوائل المتعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).