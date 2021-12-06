مطالبات للفيفا بالتدخل لضمان

2021/12/06 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت منظمتي هيومن رايتس ووتش وفير سكوير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في رسالة طالبتا فيها بدعوة السلطات القطرية علنا لضمان محاكمة عادلة لموظف سابق محتجز لدى منظمي كأس العالم في قطر.

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