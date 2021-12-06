التيار الصدري: الإطار التنسيقي يفتعل الازمات والصراعات للذهاب نحو التسوية

2021/12/06 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم القيادي في التيار الصدري عصام حسين، الإطار التنسيقي بافتعال الازمات والصراعات لغرض الذهاب نحو التسوية وتشكيل حكومة توافقية، فيما بين ان السفينة إلى الآن لا تجري وفق ما يريد الإطار.

وقال حسين ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يقدم ما يثبت التزوير في الانتخابات وبتالي ما يجري من شكوى داخل المحكمة الاتحادية الغاية منها التأخير فقط والدليل ان البلاد تسير وفق منهج تأخير تشكيل الحكومة بعد ان أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالطعون إلى الثالث عشر من الشهر المقبل.

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