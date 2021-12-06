النزاهة: ضبط ملف فساد في مديرية ماء نينوى بنحو نصف مليار دينار

2021/12/06 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيـئة النزاهة ضبط مدير وموظف في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى على خلفية إحداث الضرر بالمال العام بما يقرب من نصف مليار دينار.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط المُتَّهمين وهما رئيس لجنة المُشتريات لمادَّة زيت الغاز في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى وأحد أعضاء اللجنة لإحداثهما الضرر بالمال العام وصرف مبلغ اربع مئة وسبعة وتسعين مليون دينار بحجة شراء كمية من مادَّة زيت الغاز وقيامهما بتنظيم وصولات تسلمِ وهميَّةٍ تفيد بتسلُّم تلك الكميَّة من قبل مسـؤولي مشاريـع ماء ناحـية زليكان والشورة والزهور من دون أنْ يتمَّ إيداعها في خزَّانات المشاريع.

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