عشائر الفرات الأوسط تستنكر الحملة الإعلامية المنظمة ضد السيد حميد الحسيني

2021/12/06 | 14:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت عشائر الفرات الاوسط، اليوم الاثنين، بيانا استنكرت فيه الحملة الإعلامية المنظمة ضد السيد حميد الحسيني.وذكر بيان صادر عن عشائر الفرات الاوسط، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “يستنكر شيوخ عشائر الفرات الأوسط الحملة الإعلامية المنظمة والمُعَدة مسبقاً والمدعومة بدعوى كيدية ضد رمز من رموز المقاومة وقامة إعلامية ودينية عراقية لها دورها […]

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