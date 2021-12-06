2021/12/06 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم إن روسيا أعربت خلال مشاورات “2 + 2″، عن قلقها الشديد للهند تجاه النشاطات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأضاف لافروف، عقب محادثات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: روسيا أعربت للهند عن قلقها الجدي من النشاط الأمريكي بالمنطقة المركز الخبري الوطني.

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