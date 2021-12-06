محافظ ذي قار يعلن إكمال جميع الإجراءات الخاصة بالعقود لتطبيق قرار 315

2021/12/06 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، اكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية الخاصة بالعقود لتطبيق قرار 315.

وقال الخفاجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية وافقت على متابعة تطبيق قرار315 والخاص بعقود دوائر المحافظة كافة ، واكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بالعقود من اجل تثبيت حقوق ابناء المحافظة واحتساب حقوقهم ومستحقاتهم".

وأضاف، أن "الوزارة وافقت على تمويل الدفعة الثالثة من التخصيصات المالية لمشاريع الخطة الاستثمارية لغرض استمرار العمل في المشاريع".

واشار إلى "موافقة المالية على اكمال بعض المناقلات المالية لدائرتي الصحة والتربية والقطاعات الخدمية الاخرى"، مؤكداً "سعيه الدائم لاستحصال كافة حقوق ابناء المحافظة".

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