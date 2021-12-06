إيران: الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة



إيران: الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة
2021/12/06 | 14:39 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران: الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 14:39.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).



واصل القراءة على آي كيو نيوز


Sponsored Links