تعليق من الداخلية حول التطوع في صفوفها

2021/12/06 | 14:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، أن فتح باب التطوع مؤجل في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه، لافتة إلى أنه في حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، إن "وزارة الداخلية على اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتطورات والقرارات ومن بينها موضوع فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن "هذا الأمر قد اتجه نحو منحى آخر من خلال قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الإعلان الأول عن هذا الموضوع، وهنا نود ان نبين أن فتح باب التطوع مؤجل في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه".

واوضح، انه "في حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية الموثقة لوزارة الداخلية وإشعار وسائل الإعلام بذلك"، محذرا من "استغلال المواطنين وايهامهم بوجود تعيينات على ملاك معهد إعداد المفوضين، وكلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري او غيره في الوقت الحالي".

N.A

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