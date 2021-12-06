توزيع 400 قطعة ارض سكنية على عوائل الشهداء في قضاء تلعفر غرب الموصل

2021/12/06 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/وزعت الحكومة المحلية في محافظة نينوى 400 قطعة أرض سكنية على ذوي الشهداء في قضاء تلعفر غرب الموصل ".وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء/نينا/"ان بلديات نينوى انتهت من فرز وتخصيص 400 قطعة أرض سكنية وزعت اليوم بين عوائل الشهداء حصرا في قضاء تلعفر ممن لم يتسن لهم استلام اراض سكنية ضمن الدفعات التي خصصت ووزعت خلال الاشهر او السنوات الماضية داخل القضاء ".وأضاف الجبوري الذي اشرف على توزيع سندات قطع الأراضي على عوائل الشهداء أن " التوزيع خضع الى قرعة اجرتها بلديات نينوى وباشراف لجنة توزيع الاراضي في المحافظة"/انتهى

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