2021/12/06 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش الإرهابية.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا داعش إرباك الوضع الأمني"، مؤكداً اتخاذ اجراءات أمنية لتعزيز الأمن بهمة ويقضة جميع صنوف القوات المسلحة في جميع المناطق".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تأمين الحماية لقرية لهيبان، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام يعلن اتخاذ إجراءات لمنع أي محاولة لبقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام يعلن اتخاذ إجراءات لمنع أي محاولة لبقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).