الخفاجي يعلن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن موظفي الأجور والعقود

2021/12/06 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الإثنين، إبرام اتفاق مع وزارة المالية بشأن تطبيق قرار 315.

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وقال المحافظ وفق بيان صادر عن مكتبه تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الأول 2021)، إن "الوزارة وافقت على متابعة تطبيق قرار 315 والخاص بعقود دوائر المحافظة كافة، واكمال الإجراءات القانونية والادارية الخاصة بالعقود من اجل تثبيت حقوق ابناء المحافظة واحتساب حقوقهم ومستحقاتهم".

وأضاف، أن "الوزارة وافقت على تمويل الدفعة الثالثة من التخصيصات المالية لمشاريع الخطة الاستثمارية لغرض استمرار العمل في المشاريع".

وأشار المحافظ الى "موافقة المالية على اكمال بعض المناقلات المالية لدائرتي الصحة والتربية والقطاعات الخدمية الاخرى"، مؤكداً "سعيه الدائم لاستحصال كافة حقوق ابناء المحافظة".

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