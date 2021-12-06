2021/12/06 | 14:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش الإرهابية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 كانون الأول 2021)، إن "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا داعش إرباك الوضع الأمني"، مؤكداً اتخاذ اجراءات أمنية لتعزيز الأمن بهمة ويقضة جميع صنوف القوات المسلحة في جميع المناطق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).