المحمدي: تقدم وعزم سيتحملان المسؤولية من أجل حياة كريمة لأبناء المناطق المحررة

2021/12/06 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المتحدث باسم تحالف “تقدم” يحيى المحمدي، ان تحالف تقدم وعزم، سيتحملان مسؤولية توفير مستقبل أفضل وحياة كريمة لأهاليالمناطق المحررة.

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