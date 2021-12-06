2021/12/06 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان القوات الأمنية ألقت القبض على (17) متهماً بينهم إرهابيين اثنين واخرين بجرائم مختلفة، فضلا عن ضبط أسلحة وأعتدة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وللحد من ظاهرة النزاعات والمشاجرات و(الدكة العشائرية) وملاحقة …

ظهرت المقالة عمليات بغداد: القبض على 17 متهماً بالإرهاب وجرائم مختلفة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على 17 متهماً بالإرهاب وجرائم مختلفة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على 17 متهماً بالإرهاب وجرائم مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).